Hamas'sız Gazze planı: 3 ülke sorumlu olacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze'de çok uluslu güç oluşturulması konusunda ABD'de yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiği öne sürüldü.



İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Gallant'ın, geçen hafta Washington'a yaptığı ziyaret sırasında, ABD'li yetkililerle, bölgenin güvenliğinden ve insani yardım girişinden sorumlu olacak çok uluslu gücün Gazze'de görevlendirilmesi konusunda müzakerelerde bulunduğu iddia edildi.



Gallant, bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iletti.



ABD unsurlarını içerip içermeyeceği netlik kazanmayan çok uluslu gücün üç Arap ülkesinden oluşacağı ifade edildi ancak bu ülkelerin adı verilmedi.



ABD merkezli haber sitesi Axios, 28 Mart'ta Gallant'ın, ABD'ye Gazze'de görevlendirilmek üzere çok uluslu güç oluşturma teklifinde bulunduğunu bildirmişti.



İsrail'in, bu yolla, Hamas'ın savaş bittikten sonra Gazze'de yeniden kontrolü ele geçirmesine engel olmaya çalıştığı belirtiliyor.



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