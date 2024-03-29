İsrail, Gazze’de 3 farklı noktaya saldırdı: 25 kişi öldü

Saldırılarına bölgenin dört bir yanında da devam eden İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Halep'i vurdu: 42 kişi öldürüldü Haberi Görüntüle