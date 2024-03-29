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İsrail, Gazze’de 3 farklı noktaya saldırdı: 25 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze’de 3 farklı noktaya saldırdı: 25 kişi öldü

, Şeridi’ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail ordusu yerleşim yerlerini ve insani yardım konvoylarını acımasızca vuruyor.

İsrail güçleri bugün bölgenin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde 2 ayrı saldırı düzenledi.

Saldırılarda sivillere yardım ulaştırmakla görevli 10 polisin de aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze’de 3 farklı noktaya saldırdı: 25 kişi öldü - 1

Saldırılarına bölgenin dört bir yanında da devam eden İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

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