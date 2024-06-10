Haniye'den istifa eden Gantz'a: “Batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar”

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, istifa ettiğini ve partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurmuştu.



Daha sonra da İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot istifa etmişti.



Konuya ilişkin bir açıklama da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'den geldi.

"YIKIM PEŞİNDE KOŞAN KATİLLER"



Haniye, Gantz ve Eisenkot'un istifalarına değinerek “Batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar” dedi.



Gantz ve Eisenkot'un istifasının İsrail'in siyasi sisteminin “çöküşte” olduğunu gözler önüne serdiğini açıklayan Haniye, Netanyahu'ya alternatif olarak gösterilen Gantz'ın Netanyahu'dan bir farklı olmadığını ifade ederek, “Her ikisi de yıkım peşinde koşan katiller” dedi.

