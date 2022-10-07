Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Himalayalar'ın Hindistan'da bulunan kısmına çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu.

Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

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Yetkililer, çığ düştüğünde olay yerinde bulunan Uttarakhand eyaletindeki Nehru Enstitüsünden 41 kursiyer ve eğitmenden 26'sının öldüğünü, 12'sinin kurtarıldığını bildirdi.

Yetkililer, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - 1 Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya çıktı.

GEÇEN YIL 200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uttarakhand eyaleti polis müdürü Ashok Kumar, eyalet sınırları içerisinde bulunan Garhwal Himalayaları'nda bir zirvede 4 Ekim'de çığ düştüğünü açıklamıştı.

Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

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