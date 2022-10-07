Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Yetkililer, çığ düştüğünde olay yerinde bulunan Uttarakhand eyaletindeki Nehru Dağcılık Enstitüsünden 41 kursiyer ve eğitmenden 26'sının öldüğünü, 12'sinin kurtarıldığını bildirdi.



Yetkililer, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya çıktı.

GEÇEN YIL 200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uttarakhand eyaleti polis müdürü Ashok Kumar, eyalet sınırları içerisinde bulunan Garhwal Himalayaları'nda bir zirvede 4 Ekim'de çığ düştüğünü açıklamıştı.



Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.