Hindistan'da 5 kişi, iş insanını kobra ile öldürdü

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Mahi'nin, Uttar Pradeş eyaletinden bir yılan terbiyeciyle iletişimde olduğu bilgisine ulaştıklarını kaydeden Bhatt, bu kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Bhatt, yılan terbiyecisinin sorgulamada Mahi'nin arkadaşı ve iki yardımcısının Chauhan'ın üzerine bir kobra bırakarak öldürmeye teşebbüs ettiklerini itiraf ettiğini aktardı.



Soruşturmanın ilk aşamasında Chauhan'ın kapalı kaldığı araçta karbonmonoksitten zehirlendiğinin düşünüldüğünü kaydeden Bhatt, olayın Chauhan'ın Mahi'nin evini ziyaret ettiği 14 Temmuz'da yaşandığını bildirdi.



Bhatt, evde bulunan diğer 4 sanığın Chauhan'a alkol veya benzeri bir madde içirerek bilincini kaybetmesine neden olduğunu, kobrayı üzerine bıraktıklarını ve ardından Chauhan'ı aracına taşıdıklarını tahmin ettiklerini söyledi.