Hindistan'da aşırı sıcak: 56 kişi öldü, 25 bin kişi hastanelik oldu

Yerel Hindistan medyasının hükümet verilerine dayandırdığı habere göre, Hindistan'da Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan sıcak hava dalgasının ardından yaklaşık 25 bin sıcak çarpması vakası görüldü ve 56 kişi hayatını kaybetti.



Mayıs ayı bölge için özellikle kötü bir ay oldu, başkent Delhi ve yakındaki Rajasthan eyaletinde sıcaklık 50 santigrat dereceye ulaştı.

DOĞUDA KASIRGA HAKİM



Buna karşılık, Hindistan'ın doğusundaki bazı bölgeler Remal kasırgasının etkisi altında sarsılıyor. Kuzey doğudaki Assam eyaletinde şiddetli yağmur salı gününden bu yana 14 kişinin ölümüne neden oldu.



Ülkenin Afet Yönetim Merkezi (DMC) pazar günü yaptığı açıklamada, ada ülkesi Sri Lanka'da şiddetli muson yağmurlarının bölgeyi vurmasının ardından sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 15 kişinin öldüğünü söyledi.

GÜNEY ASYA'DA SICAK YAZ



Faktörlerin bir araya gelmesi Güney Asya'da çok sıcak bir yaz yaşanmasına neden olurken, bilim insanları bu eğilimin insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleştiğini söylüyor.



The Hindu gazetesinin haberine göre, şüpheli vakalar da dahil edildiğinde Hindistan'daki toplam ölüm sayısı 80 ile çok daha yüksek olabilir.



Meteoroloji ofisi, sıcak hava dalgası koşullarının çarşamba gününe kadar etkisini kaybedeceğini ve beklenen muson yağmurunun daha fazla rahatlama getirmesini tahmin ediyor.

SEÇİMİN SON GÜNÜ ACI BİLANÇO

Hindistan'da altı haftadır süren genel seçimler kapsamında 1 milyara yakın seçmenin oy kullanma işlemi sona erdi.

Kavurucu sıcakların etkisi altında olan ülkede, seçimin son gününde 33 sandık görevlisinin sıcak çarpmasından hayatını kaybettiği bildirildi.

Hükümet, ölen görevlilerin ailelerine 1,5 milyon rupi yani 18 bin dolar tazminat ödeyecek.