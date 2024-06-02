Hindistan'da seçim: 33 sandık görevlisi aşırı sıcaktan öldü

Hindistan'da altı haftadır devam eden genel seçimde, oy verme işlemleri sona erdi.



Bir seçim görevlisi, kavurucu sıcakların ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına almasının ardından, Hindistan'da oy verme işleminin son gününde sadece bir eyalette en az 33 sandık görevlisinin sıcak çarpması sonucu öldüğünü açıkladı. Bu sayıya güvenlik görevlileri ve temizlik personelinin de dahil olduğu belirtildi.



Birçok yerde sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıktığı yoğun sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda ölüm bildirilmiş olsa da, bir günde onlarca görevlinin ölmesi özellikle korkunç bir bilançoya işaret ediyor.

