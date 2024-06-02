Hindistan'da seçim: 33 sandık görevlisi aşırı sıcaktan öldü

Hindistan'da altı haftadır devam eden genel seçimde, oy verme işlemleri sona erdi.
Bir seçim görevlisi, kavurucu sıcakların ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına almasının ardından, Hindistan'da oy verme işleminin son gününde sadece bir eyalette en az 33 sandık görevlisinin sıcak çarpması sonucu öldüğünü açıkladı. Bu sayıya güvenlik görevlileri ve temizlik personelinin de dahil olduğu belirtildi.
Birçok yerde sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıktığı yoğun sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda ölüm bildirilmiş olsa da, bir günde onlarca görevlinin ölmesi özellikle korkunç bir bilançoya işaret ediyor.
AİLELERİNE 18 BİN DOLARLIK TAZMİNAT
Yetkililer, ölenlerin ailelerine 1,5 milyon rupi (18 bin dolar) maddi tazminat sağlanacağını açıkladı.
Uzmanlar, bir kişi susuz kaldığında, aşırı sıcağa maruz kalmanın kanını koyulaştırdığını ve organların kapanmasına neden olduğunu söylüyor.
Hindistan kavurucu yaz sıcaklıklarına yabancı değil.
Yıllardır süren bilimsel araştırmalar, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarının daha uzun, daha sık ve daha şiddetli olmasına neden olduğunu ortaya koyuyor.
MODİ SEÇİMİN GALİBİ OLMA YOLUNDA
Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi, cumartesi günü sona eren oy verme işleminin ardından üst üste üçüncü kez ezici bir seçim zaferi kazanacak gibi görünüyor.
Sandık çıkış anketleri Modi'nin zafer yolunda ilerlediğini gösteriyor ve Modi'nin kendisi de zafer kazandığından emin.
Sonuçlar resmi olarak salı günü açıklanacak.
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