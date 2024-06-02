Hindistan'da seçim: 33 sandık görevlisi aşırı sıcaktan öldü

Hindistan'da altı haftadır süren genel seçimler kapsamında 1 milyara yakın seçmenin oy kullanma işlemi sona erdi. Kavurucu sıcakların etkisi altında olan ülkede, seçimin son gününde 33 sandık görevlisinin sıcak çarpmasından hayatını kaybettiği bildirildi. Hükümet, ölen görevlilerin ailelerine 1,5 milyon rupi yani 18 bin dolar tazminat ödeyecek.

Hindistan'da seçim: 33 sandık görevlisi aşırı sıcaktan öldü

'da altı haftadır devam eden genel seçimde, oy verme işlemleri sona erdi.

Bir seçim görevlisi, kavurucu sıcakların ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına almasının ardından, 'da oy verme işleminin son gününde sadece bir eyalette en az 33 sandık görevlisinin sıcak çarpması sonucu öldüğünü açıkladı. Bu sayıya güvenlik görevlileri ve temizlik personelinin de dahil olduğu belirtildi.

Birçok yerde sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıktığı yoğun dalgası nedeniyle çok sayıda ölüm bildirilmiş olsa da, bir günde onlarca görevlinin ölmesi özellikle korkunç bir bilançoya işaret ediyor.

Hindistan'da seçim: Oy verme işlemi sona erdi

Hindistan'da seçim: Oy verme işlemi sona erdi

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AİLELERİNE 18 BİN DOLARLIK TAZMİNAT

Yetkililer, ölenlerin ailelerine 1,5 milyon rupi (18 bin dolar) maddi tazminat sağlanacağını açıkladı.

Uzmanlar, bir kişi susuz kaldığında, aşırı sıcağa maruz kalmanın kanını koyulaştırdığını ve organların kapanmasına neden olduğunu söylüyor.

kavurucu yaz sıcaklıklarına yabancı değil.

Yıllardır süren bilimsel araştırmalar, iklim değişikliğinin dalgalarının daha uzun, daha sık ve daha şiddetli olmasına neden olduğunu ortaya koyuyor.

Hindistan'da seçim: Modi "tanrı tarafından seçildiğini" iddia etti

Hindistan'da seçim: Modi "tanrı tarafından seçildiğini" iddia etti

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MODİ SEÇİMİN GALİBİ OLMA YOLUNDA

Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi, cumartesi günü sona eren oy verme işleminin ardından üst üste üçüncü kez ezici bir seçim zaferi kazanacak gibi görünüyor.

Sandık çıkış anketleri Modi'nin zafer yolunda ilerlediğini gösteriyor ve Modi'nin kendisi de zafer kazandığından emin.

Sonuçlar resmi olarak salı günü açıklanacak.

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