Hindistan’da Covid düşüyor, kara mantar artıyor



Corona virüsün ikinci dalgasından sert bir şekilde etkilenen Hindistan’da art arda ikinci günde vaka sayıları 100 binin altına indi.



Geçtiğimiz ay vaka sayılarının 400 bini aştığı ülkede vaka sayıları azalırken “kara mantar” olarak adlandırılan mukormikoz vakalarının arttığı belirtildi.



Son 24 saatte 92 bin 596 yeni vaka, 2 bin 219 can kaybı bildiren ülkede, Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 28 binden fazla mukormikoz vakası olduğunu söyledi.



İLAÇ KITLIĞI YAŞANIYOR



Ülkede en yüksek “kara mantar” vakalarının Maharashtra ve Gujarat'ta olduğu belirtilirken ülkedeki birçok şehirde hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçların eksik olduğu aktarıldı.



Sağlık Bakanı Vardhan, "En yüksek kara mantar vaka sayısı 6 bin 329 ile Maharashtra'da kaydedildi” derken “Maharashtra’nın ardından 5 bin 486 ile Gujarat ve ardından Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Karnataka, Delhi ve Andhra Pradesh geliyor" dedi.



Ülkede başta Bihar ve Andhra Pradesh eyaletleri olmak üzere birçok eyalette yetkililer, düzensiz tedarik nedeniyle hayat kurtaran mantar önleyici ilaçlarlarda kıtlık yaşandığını belirtti.



KISITLAMALAR HAFİFLETİLMİŞTİ



Covid-19 salgınının ikinci dalgasının büyük can kaybına yol açtığı Hindistan'da vaka sayıları her geçen gün düşerken ülkede bazı eyaletler karantina önlemlerini hafifletmeye başladı.



Başta başkent Delhi ve ülkenin finans merkezi Mumbai olmak üzere birçok şehirde kısıtlamalar gevşetilirken, uzmanlar ülkede aşılamanın çok yavaş ilerlediğini ve varyantların oluşturduğu tehdit göz önüne alınarak kısıtlamaların çok temkinli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini savundu.

Uzmanlar, Covid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.