Hindistan'da hastanede yangın: 13 Covid-19 hastası hayatını kaybetti

Corona virüs salgınında en çok vaka görülen ülke olan Hindistan, virüs dışındaki nedenlerle de hastalarını kaybetmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün oksijen tankındaki sızıntı nedeniyle 22 corona virüs hastasının yaşamını yitirdiği ülkede bu defa hastanede yangın çıktı.

Mumbai eyaletinin 70 kilometre kuzeyindeki Virar beldesinde bulunan Vijay Vallabh Hastanesinde, Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde sabah saatlerinde çıkan yangında 13 corona virüs hastası hayatını kaybetti.

HAVALANDIRMA ÜNİTESİNDE PATLAMA

Havalandırma ünitesindeki patlamanın yol açtığı yangında, solunum cihazına bağlı 13 hasta hayatını kaybetti.



90 hastanın tedavi gördüğü hastanedeki yangın söndürülürken hayatta kalan hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.



Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan Covid-19 vakaları, ülkenin halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Covid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor.



Hindistan'da son 24 saatte 332 bin 518 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken Maharaştra, 67 bin 13 vaka ile en çok vaka kaydedilen eyalet olmuştu.

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