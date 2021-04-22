Hindistan'ın başkentinden kırmızı alarm: 1 saatlik oksijen kaldı

Hindistan’da son dört günün corona virüs vaka sayısı 1 milyonu geçerken, corona virüsü ağır geçiren vakalar için gerekli oksijen ihtiyacı krize dönüştü.

"SADECE 1 SAATLİK OKSİJEN KALDI"

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi eyalet bakanı Arvind Kejriwal, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şehrin her gün 700 ton oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Saroj Hastnesi Genel Müdürü PK Bhardwaj ‘’Oksijen sıkıntısı var. Bu durum 5-6 gündür devam etmekte ve oksijen tedarikçisiyle iletişime geçilemiyor. Şu anda sadece 1 saatlik oksijenimiz mevcut’’ dedi.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA



Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.



Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Covid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulundu.

GÜNLÜK OLARAK DÜNYADA EN FAZLA VAKA KAYDEDİLEN ÜLKE



Son 24 saatte 314 bin 835 yeni vakayla Hindistan, ABD'de 8 Ocak'ta görülen dünya genelindeki en fazla günlük vaka sayısını geride bırakırken, ülkede toplam vaka sayısı 15 milyon 924 bin 806 oldu.



﻿HİNDİSTAN'DA STERİL SOYGUN