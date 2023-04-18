Hindistan'da kaplan paniği: Köylerde sokağa çıkma yasağı

Hindistan'da bazı köylerde kaplan saldırıları nedeniyle akşamları sokağa çıkma yasağı getirildi. Aynı bölgelerde okullar da kapatıldı. Kaplan saldırıları nedeniyle iki kişi ölmüştü.

Hindistan'da kaplan paniği: Köylerde sokağa çıkma yasağı

'ın kuzeyinde artan kaplan saldırılarının ardından bazı köylerde akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ANI News'in haberine göre yetkililer, Uttarakhand eyaletinin Rikhanikhal ve Dhumakot idari bölgelerindeki birçok köyde, saat 19.00'dan sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

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saldırısı nedeniyle 13 ve 15 Nisan'da 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sokağa çıkma yasağının yanı sıra, aynı bölgelerde okul ve kreşler de kapatıldı. 

Yetkililerin, kaplanların yoğun olabileceği bölgelerde nöbet tutacakları ve kaplan saldırısından etkilenen aileler ile bölgede tehlike altında olan evler hakkında yetkililere talimat verildiği ifade edildi.

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