Hindistan'da kaplan paniği: Köylerde sokağa çıkma yasağı

Kaplan saldırısı nedeniyle 13 ve 15 Nisan'da 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sokağa çıkma yasağının yanı sıra, aynı bölgelerde okul ve kreşler de kapatıldı.



Yetkililerin, kaplanların yoğun olabileceği bölgelerde nöbet tutacakları ve kaplan saldırısından etkilenen aileler ile bölgede tehlike altında olan evler hakkında yetkililere talimat verildiği ifade edildi.