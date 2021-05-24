Hindistan'da kara mantar salgını: 9 bin vaka

Hindistan’da ölümcül 'kara mantar' hastalığını taşıyan 9 bin vaka görüldüğü açıklandı. Nadir görülen bir enfeksiyon türü olan kara mantarın toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görüldüğü biliniyor.

DHA 24.05.2021 - 11:36

Hindistan'da kara mantar salgını: 9 bin vaka

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Corona virüsün pençesindeki Hindistan'da Sağlık Bakanlığı, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 9 bin vakanın görüldüğünü açıkladı.

Ölümcül ‘kara mantar’ ile ilgili vakaların yarısından çoğunun Gujarat ve Maharaştra'da eyaletlerinde  görüldüğü ifade edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 15 vilayette toplam 9 bin ölümcül kara mantar vakasının görüldüğünü açıkladı.

SALGIN İLANI ÇAĞRISI

Kara mantar hastalığına ilişkin artan vaka sayıları nedeniyle ülkedeki sağlık uzmanları, hükümete 29 vilayette salgın ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.

MUKORMİKOZ NEDİR?

Dünya genelinde nadir görülen bir enfeksiyon türü olarak biliniyor.

Toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görülebiliyor.

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