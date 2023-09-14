Hindistan'da Nipah virüsü alarmı

Nipah virüsü, Hindistan'ın Kerala eyaletinde görüldü.

İki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 700'den fazla kişiye test yapıldı.



Temaslı sağlık çalışanları da karantinaya alındı. İki yetişkin ve bir çocuğun da hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.



Önlem amaçlı okullar, kamu daireleri tatil edildi; toplu taşımaya ara verildi.



Yetkililer, halka kalabalığa girilmemesi yönünde uyarı yaptı.



Uzmanlara göre virüs, insandan insana bulaşabiliyor ve ölüm oranıysa yüksek.



Ancak bulaş oranı ise düşük oranda.