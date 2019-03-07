Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Rajastan eyaletinde Pali bölgesinde aşırı hız yapan bir otobüsün karşı yönden gelen başka bir otobüse çarpması sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Hindistan'da meydana gelen trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.