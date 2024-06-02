Hindistan'da seçim: Oy verme işlemi sona erdi

Hindistan'da 6 hafta süren ulusal seçimler dün itibarıyla sona erdi.
Çoğu anket, Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki on yılını art arda üçüncü dönemle uzatacağını öngörüyor.
Hindistan Başbakanı Modi, "Hindistan halkının rekor sayıda oy vererek, hükümetini yeniden seçtiğinden emin olduğunu" açıkladı.
Sandık çıkış anketlerine göre, Modi'nin partisinin liderliğindeki Ulusal Demokratik İttifak'ın, 543 sandalyeli parlamentoda, 350'den fazla sandalye kazanabileceği belirtiliyor.
İttifakın hükümet kurabilmesi için parlamentoda 272 sandalyelik çoğunluğu sağlaması yeterli.
Modi'nin ittifakı 2019'daki seçimde, toplamda 353 vekil çıkarmıştı.
Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp, 1 Haziran'a kadar süren seçimde, yaklaşık 968 milyon seçmen oy kullandı.
Resmi sonuçların 4 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
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