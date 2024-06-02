Hindistan'da seçim: Oy verme işlemi sona erdi

Hindistan'da altı haftadır devam eden genel seçimde, oy verme işlemleri sona erdi. Sandık çıkış anketleri, Başbakan Narendra Modi'nin üst üste üçüncü seçim zaferi yolunda ilerlediğini gösteriyor.

Hindistan'da seçim: Oy verme işlemi sona erdi

'da 6 hafta süren ulusal seçimler dün itibarıyla sona erdi. 

Çoğu anket, Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki on yılını art arda üçüncü dönemle uzatacağını öngörüyor.

Hindistan Başbakanı Modi, "Hindistan halkının rekor sayıda oy vererek, hükümetini yeniden seçtiğinden emin olduğunu" açıkladı.

Sandık çıkış anketlerine göre, Modi'nin partisinin liderliğindeki Ulusal Demokratik İttifak'ın, 543 sandalyeli parlamentoda, 350'den fazla sandalye kazanabileceği belirtiliyor.

İttifakın hükümet kurabilmesi için parlamentoda 272 sandalyelik çoğunluğu sağlaması yeterli.

Modi'nin ittifakı 2019'daki seçimde, toplamda 353 vekil çıkarmıştı.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp, 1 Haziran'a kadar süren seçimde, yaklaşık 968 milyon seçmen oy kullandı.

Resmi sonuçların 4 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Hindistan seçimlerine "deepfake" müdahalesi

Hindistan seçimlerine "deepfake" müdahalesi

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Çöp gerilimi büyüyor: Kuzey Kore, Güney'e 600 balon daha gönderdi

Çöp gerilimi büyüyor: Kuzey Kore, Güney'e 600 balon daha gönderdi

Çin'den tarihi görev: Keşif aracı Ay'a iniş yaptı

Çin'den tarihi görev: Keşif aracı Ay'a iniş yaptı

Şili'den UAD kararı: Soykırım davasına "müdahil" olacak

Şili'den UAD kararı: Soykırım davasına "müdahil" olacak

Meksika'da olaylı seçim: Bir başkan adayı daha öldürüldü

Meksika'da olaylı seçim: Bir başkan adayı daha öldürüldü

Japon milyarder Maezawa, Ay seyahatini iptal etti

Japon milyarder Maezawa, Ay seyahatini iptal etti

Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesi | ABD'li Senatör'den tepki

Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesi | ABD'li Senatör'den tepki

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...