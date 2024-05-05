Hindistan seçimlerine "deepfake" müdahalesi

Hindistan'da 19 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sürmesi planlanan seçim süreci tarafların seçim kampanyaları ile devam ediyor. Hindistan polisi, 6 hafta sürecek seçim sürecini Başbakan Narenda Modi'yi ve üst düzey devlet yetkililerini hedef alan manipüle edilmiş "deepfake" videolarla mücadele ederek geçiriyor. Bu kliplerde yetkililer tepki çekecek ifadeler kullanıyor ve ünlü oyuncular Modi'yi eleştirirken görülüyor.

Hindistan seçimlerine "deepfake" müdahalesi
Hindistan Başbakanı Narenda Modi

'da geçtiğimiz günlerde altı hafta boyunca sürmesi planlanan genel seçim süreci başladı.

1 Haziran'a kadar sürecek genel seçimler kapsamında 1 milyara yakın seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için sandık başına gitmeye devam ediyor.

Kampanyalar kızışırken, Başbakan Narendra Modi'nin iki üst düzey yardımcısının yer aldığı sahte klipler ortaya çıktı.

Klipler polis tarafından soruşturulurken rakip Kongre partisinin bazı çalışanları tutuklandı.

'daki seçimin odak noktası şu an manipüle edilmiş "deepfake" videolar haline geldi.

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HİNDİSTAN POLİSİ DEVREDE

'ın ilk "yapay zekalı" seçimi olarak nitelendirilen seçimde Modi, sahte seslerin liderlerin "hiç akla bile gelmeyen açıklamalar" yaptığını göstermek için kullanıldığını ve bunu "toplumda gerilim yaratmaya yönelik bir komplo" olarak gördüğünü söyledi.

Hint polisi şu an ülkenin en ünlü Bollywood oyuncularının Modi'yi eleştirdiğini gösteren sahte videoların kaynağını arıyor.

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DOKUZ KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Amit Shah'ın iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin azınlıklara yönelik bazı sosyal güvenceleri durduracağını söylediğini gösteren, üzerinde oynanmış bir klip de polisler tarafından araştırılan deepfake videolar arasında.

Polis açıklamalarına göre polisi, aralarında Kongre'nin sosyal medya ekibinin altı üyesinin de bulunduğu en az dokuz kişiyi geçen hafta sahte videoyu yaydıkları gerekçesiyle tutukladı.

Kongre çalışanlarından beşi kefaletle serbest bırakıldı.

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DEEPFAKE NEDİR?

Deepfake, İngilizce 'deep' yani 'derin' kelimesiyle, 'fake' yani 'sahte' kelimesinin birleşimi ile oluşturulan bir kavramdır.

Farklı yapay zeka sistemleri kullanılarak videolar elde edilen söz konusu teknoloji, herhangi bir videodaki konuşmacının söylediklerinin kolaylıkla değiştirilmesine izin veriyor.

Konuşmaya yeni sözler eklenip çıkarılabilen programla, herhangi bir videodaki konuşmanın değiştirilmesinin, bir yazının ya da kelimenin kopyalanıp yapıştırılması kadar kolay hale geldiği iddia ediliyor.

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