Hindistan seçimlerine "deepfake" müdahalesi

Hindistan'da geçtiğimiz günlerde altı hafta boyunca sürmesi planlanan genel seçim süreci başladı.



1 Haziran'a kadar sürecek genel seçimler kapsamında 1 milyara yakın seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için sandık başına gitmeye devam ediyor.



Kampanyalar kızışırken, Başbakan Narendra Modi'nin iki üst düzey yardımcısının yer aldığı sahte klipler ortaya çıktı.



Klipler polis tarafından soruşturulurken rakip Kongre partisinin bazı çalışanları tutuklandı.



Hindistan'daki seçimin odak noktası şu an manipüle edilmiş "deepfake" videolar haline geldi.

Hindistan'da seçim: Oy kullanana ücretsiz taksi ve yemek Haberi Görüntüle

HİNDİSTAN POLİSİ DEVREDE



Hindistan'ın ilk "yapay zekalı" seçimi olarak nitelendirilen seçimde Modi, sahte seslerin liderlerin "hiç akla bile gelmeyen açıklamalar" yaptığını göstermek için kullanıldığını ve bunu "toplumda gerilim yaratmaya yönelik bir komplo" olarak gördüğünü söyledi.



Hint polisi şu an ülkenin en ünlü Bollywood oyuncularının Modi'yi eleştirdiğini gösteren sahte videoların kaynağını arıyor.



BM verilerine göre dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan Haberi Görüntüle

DOKUZ KİŞİ TUTUKLANDI



İçişleri Bakanı Amit Shah'ın iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin azınlıklara yönelik bazı sosyal güvenceleri durduracağını söylediğini gösteren, üzerinde oynanmış bir klip de polisler tarafından araştırılan deepfake videolar arasında.



Polis açıklamalarına göre Hindistan polisi, aralarında Kongre'nin sosyal medya ekibinin altı üyesinin de bulunduğu en az dokuz kişiyi geçen hafta sahte videoyu yaydıkları gerekçesiyle tutukladı.



Kongre çalışanlarından beşi kefaletle serbest bırakıldı.

Korkutan teknoloji Deepfake ne demek? Haberi Görüntüle

DEEPFAKE NEDİR?



Deepfake, İngilizce 'deep' yani 'derin' kelimesiyle, 'fake' yani 'sahte' kelimesinin birleşimi ile oluşturulan bir kavramdır.



Farklı yapay zeka sistemleri kullanılarak videolar elde edilen söz konusu teknoloji, herhangi bir videodaki konuşmacının söylediklerinin kolaylıkla değiştirilmesine izin veriyor.



Konuşmaya yeni sözler eklenip çıkarılabilen programla, herhangi bir videodaki konuşmanın değiştirilmesinin, bir yazının ya da kelimenin kopyalanıp yapıştırılması kadar kolay hale geldiği iddia ediliyor.