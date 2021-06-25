Hindistan’da şiddetli yağış sahildeki yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Hindistan'da corona virüs nedeniyle yaşamını yitirip sahile gömülen insanların cesetleri şiddetli yağış sonrası ortaya çıktı.

Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyinde bulunan Allahabad kentinde şiddetli yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle Ganj Nehri’nin su seviyesi yükseldi.

Yağışın sona ermesinin ardından suların geri çekilmesiyle sahilde gömülü yüzlerce ceset ortaya çıktı.

Yetkililer, cesetler arasında yüzünde hala oksijen maskesi olan bir cesedin de bulunduğunu açıkladı.

Dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da çok sayıda ceset yakılmıştı. Bazı bölgelerde ise cenazeler, nehir kıyılarına gömülmüştü.

HASTA SAYISI AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 51 bin 667 yeni vaka tespit edilirken 1358 kişi öldü, 64 bin 527 hasta iyileşti.



Tedavisi süren hasta sayısı, 612 bin 868'e geriledi.



İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.



Toplam 29 milyon 128 bin 267 kişinin iyileştiği ülkede, iyileşme oranı yüzde 96,66'ya ulaştı.



Toplam vaka sayısı 30 milyon 134 bin 445'e, can kaybı sayısı 393 bin 310'a çıktı.



UYGULANAN AŞI DOZU 307 MİLYONU AŞTI



Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 307 milyon 948 bin 744 doz aşı yapıldığını bildirdi.



Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.



Hindistan, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

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