Hırvatistan'da halk yerel seçimler için sandık başında

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'daki yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı.

Anadolu Ajansı 16.05.2021 - 09:20

Hırvatistan'da halk yerel seçimler için sandık başında

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Ülkede kayıtlı 3 milyon 660 bin 165 seçmen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde açılan 6 bin 572 seçim merkezinde oy kullanma işlemi TSİ 08.00-20.00 arasında yapılabilecek.

Hırvatistan'daki seçimlere 38 binden fazla aday katılırken 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulunun (DIP) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yapılan seçimlerde gerekli çoğunluğa ulaşılmadığı takdirde ikinci turun iki hafta sonra 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

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