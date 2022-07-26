Hırvatistan'daki "tartışmalı" Peljesac Köprüsü açıldı

Hırvatistan'ın, Bosna Hersek toprakları tarafından ikiye bölünen kuzey ve güney topraklarını bağlamak amacıyla inşa edilen tartışmalı Peljesac Köprüsü, resmi törenle açıldı.



Ülkenin en güneydeki topraklarını karayolu ile kuzey topraklarına bağlayan köprünün açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve üst düzey birçok yetkili katıldı.



Adriyatik sahilinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran Hırvatistan'ın, Komarna ile Brijesta arasında inşa ettiği 55 metre yüksekliğinde ve 2,4 kilometre uzunluğundaki köprünün açılışında ülkenin hiper otomobil üreticisi Rimac'ın "Nevera" isimli ilk modeli de gösterildi.



Bosna Hersek'in denize kıyısı olan tek şehri ve Hırvatistan'ın güney ve kuzey toprakları arasında engel olarak görülen Neum açıklarında inşa edilen Peljesac Köprüsü, Hırvatistan için tarihi ve stratejik önem taşıyor.



Köprü, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki sınırların kesin olarak belirlenmemiş olmasına rağmen Hırvatistan'ın tek taraflı adımlarıyla inşa edildi.



Avrupa Birliği'ne (AB) 2013 yılında tam üye olan Hırvatistan'ın toprak bütünlüğü açısından önemli olan köprünün en büyük finansörü AB olurken, Avrupa Komisyonu, köprü projesinin yüzde 85'ine denk gelecek 357 milyon euroluk kısmını karşılama kararı almıştı. Projenin toplam maliyetinin ise 420 milyon euro civarında olacağı belirtilmişti.​​​​