'Hitler'in timsahı' Satürn 84 yaşında öldü

Daha önce Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e ait olduğu öne sürülen 'Satürn' adlı Mississippi timsahı, Moskova Hayvanat Bahçesi’nde öldü.



Moskova Hayvanat Bahçesi'ni açıklamasında, "Dün sabah Mississippi timsahımız Satürn yaşlılıktan öldü. Yaklaşık olarak 84 yaşındaydı, son derece saygın bir yaş. Vahşi doğada bu türün temsilcilerinin yaşam süresi 30 ila 50 yıldır" ifadeleri yer aldı.

BOMBARDIMAN SIRASINDA KAÇTI, ÜÇ YIL KAYIPLARA KARIŞTI



Verilen bilgiye göre Satürn, ABD'de doğar doğmaz Berlin'deki hayvanat bahçesine gönderildi.

23 Kasım 1943’teki bombardıman sonrasında hayvanat bahçesinden kaçan ve üç yıl boyunca kayıplara karışan Satürn, 1946'da kendisini bulan İngiliz askerleri tarafından Sovyetler Birliği'ne teslim edildi.



Satürn'ün Moskova'ya gelmesinin ardından timsahın Berlin'deki hayvanat bahçesine değil, Hitler'in koleksiyonuna ait olduğu konuşulmaya başlandı.



Satürn'ün anısı Moskova'daki Darwin Müzesi'nde yaşatılacak.