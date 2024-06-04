Hizbullah: Amacımız çatışmayı büyütmek değil, dayatma olursa savaşırız

Hizbulah, İsrail'le devam eden savaşa ilişkin açıklama yaptı.

İran destekli örgütün başkan yardımcısı Naim Kasım, bugün Katar merkezli televizyon El Cezire'ye konuştu.

Kasım, Hizbullah İsrail'le aylardır süren savaşı genişletmek olmadığını, ancak "tam ölçekli bir savaş dayatılırsa savaşacaklarını" söyledi.



Hizbullah dün, İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan füzeler fırlatmış, saldırı Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda yangın çıkarmıştı.

Yaklaşık 20 saat süren yangında 11 kişinin dumandan etkilendi, bölgedeki bazı evler tahliye edildi.

Yetkililer yaklaşık bin dönümlük bir alanı kül eden yangının bugün tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Altı yangın söndürme uçağı bölgeyi alev geciktirici maddeyle ıslatmak için kullanıldı.

7 Ekim'de Hamas-İsrail çatışmalarının başlamasının ardından Hizbullah ile sınırdaki İsrail birlikleri arasında da karşılıklı saldırılar yaşanmaya başladı.

İki taraf da saldırılarda kayıplar verdi.