Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi

Lübnan'daki Hizbullah tarafından İsrail'e atılan füzeler Yukarı Celil bölgesindeki sıradağlarda yangına sebep oldu. Bölgedeki bazı evler yangın nedeniyle tahliye edildi. Yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye ekipler istendi. İtfaiyeciler 20 saat sonra yangınları kontrol altına almayı başardı. Dumandan etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı.

Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi - 1

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda yangın çıktığı aktarıldı.

Yangını Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan füzelerin çıkardığı belirtildi.

Bölgedeki bazı evler yangın nedeniyle tahliye edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi - 2

11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri 20 saat süren çabaların ardından İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona kenti ve çevresindeki yangınları kontrol altına aldı; dumandan etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı.

20 saati aşkın süren yangına, İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, Yahudi Ulusal Fonu, Savunma Kuvvetleri ve polis ekiplerinin yanı sıra kuzey ve orta İsrail'den toplam 18 ekip müdahale etti.

Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi - 3

BİN DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU

Yetkililer yaklaşık bin dönümlük bir alanı kül eden yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Altı yangın söndürme uçağı bölgeyi alev geciktirici maddeyle ıslatmak için kullanıldı.

Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi - 4

"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi füzenin ardından çıktığına dikkat çekildi.

Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni füzeler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.

Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi - 5

TAKVİYE EKİPLER İSTENDİ

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, ülkenin kuzeyinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için takviye ekipler talep edildi.

Yediot Ahronot gazesi, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesindeki yerleşimlerde süren yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.

Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi - 6

15 YANGIN NOKTASI

Kiryat Shmona ve Taberiyye bölgesinde hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiğini aktaran gazete, yalnızca Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti.

Ülkedeki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, yangına ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.

Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi - 7

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN LÜBNAN'A TEHDİT

Ahronot'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınlara tepkisini Lübnan'ı tehdit etmeyle gösterdi.

Ben-Gvir, yangının kontrol altına alınmayışını iflas şeklinde değerlendirerek, "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadeleriyle Lübnan'ı yakma tehdidinde bulundu.

Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi - 8

İSRAİL-HİZBULLAH GERİLİMİ

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi - 9
Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi - 10
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