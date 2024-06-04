Hizbullah füzeleri İsrail'i alevler içinde bıraktı: Evler tahliye edildi, 11 kişi zehirlendi
Lübnan'daki Hizbullah tarafından İsrail'e atılan füzeler Yukarı Celil bölgesindeki sıradağlarda yangına sebep oldu. Bölgedeki bazı evler yangın nedeniyle tahliye edildi. Yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye ekipler istendi. İtfaiyeciler 20 saat sonra yangınları kontrol altına almayı başardı. Dumandan etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı.
İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda yangın çıktığı aktarıldı.
Yangını Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan füzelerin çıkardığı belirtildi.
Bölgedeki bazı evler yangın nedeniyle tahliye edildi.