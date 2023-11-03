Hizbullah lideri Nasrallah: Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cephede yayıldı

Son dakika haberi! Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Filistinli grup Hamas ve İsrail'in savaşa girmesinden bu yana ilk kez halka seslendi. Nasrallah, Aksa Tufanı operasyonunun gizli olduğunu ve kararının, uygulamasının yüzde 100 Filistin halkına ait olduğunu söyledi.



Hizbullah liderinin açıklamalarından satırbaşları;

"2 milyondan fazla kişi açık hava hapishanesinde yaşamaya devam ederken, dünya parmağını oynatmıyor. Kimse Filistin'in yanında durmadı.

Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cephede yayıldı.

Aksa Tufanı bölgesel değil, Fiilistin'in meselesidir. İran hiçbir zaman Filistinli grupları desteklemedi. Dünyada protesto gösterisi yapan kardeşlerimizi selamlıyoruz.



Uluslararası organizasyonların hiçbir Filistin konusunda bir şey yapmadı. Tüm dünya yaşananlara gözlerini kapatmayı tercih etti.

Düşmanın politikası her geçen gün daha aşağılayıcı olmuştur.

İsrai̇l'i̇n şu anda yaptığı en büyük hatalardan bi̇ri̇ ulaşamayacağı hedefler koymaktır. İsrail bir ay boyunca, tek bir askeri başarı bile gösteremedi.

