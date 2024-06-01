Hizbullah, Lübnan hava sahasında İsrail'e ait İHA'yı düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan hava sahasında hava kuvvetlerine ait bir insansız hava aracına, karadan havaya füze atıldığını açıkladı.



Ordudan yapılan açıklamada, “İinsansız hava aracı vuruldu ve Lübnan topraklarına düştü. Olay inceleme altındadır" denildi.

Ordu ayrıca "görevlerini yerine getirmek için" Lübnan hava sahasında faaliyet göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Hizbullah ise daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail insansız hava aracının durdurulması ve düşürülmesinin sorumluluğunu üstlendi.



Örgütten yapılan açıklamada, Gazze ile dayanışma amacıyla Hermes 900 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasının ardından Hizbullah ile İsrail güçleri arasında da çok sayıda çatışma yaşandı.

Tansiyonun yüksek olduğu İsrail-Lübnan sınırında hem İsrail hem Hizbullah kayıplar yaşadı.



Sınırda karşılıklı saldırılar devam ediyor.