Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: "Demir Kubbe platformunu vurduk"

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa, Alma eş-Şaab ve Yarin beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi.



Açıklamada, beldelerdeki Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.



HİZBULLAH: DEMİR KUBBE PLATFORMUNU VURDUK



Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile İsrail'in Tel Nehmeh'de yeni konuşlandırılan "Demir Kubbe" platformunun vurulduğunu aktardı.



Açıklamada kamikaze İHA'ların platformu tam isabetle hedef aldığı kaydedildi.



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