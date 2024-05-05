Hizbullah'tan İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırı

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail yerleşim birimine İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail’in Kiryat Şmona yerleşim birimine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.



Açıklamada, İsrail’in Kiryat Şmona yerleşim biriminin onlarca katyuşa füzesi ve İran yapımı Falag füzesi ile vurulduğu ifade edildi.



Saldırının, İsrail ordusunun Lübnan’ın Meys el Cebel beldesine yönelik hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirdiği kaydedildi.



İsrail basını, Hizbullah’ın Kiryat Şmona’ya düzenlediği saldırıda yaralananların olduğunu duyurdu.