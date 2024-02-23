Hocalı’da toplu mezar bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün yaptığı açıklamada 26 Şubat Hocalı katliamının yıl dönümü öncesi Hocalı’da bir toplu mezar daha bulunduğunu belirtti.
“Hocalı'da bir toplu mezar daha bulundu. Belki de 26 Şubat 1992'de işlenen Hocalı soykırımının yıldönümünde, bu isimsiz ve masum sivil kurbanların kalıntılarının bulunması ilahi bir adalettir." diyen Hacıyev, kimliklerin DNA analiziyle belirleneceğini dile getirdi.
Ermenistan'ın askeri saldırısı sonucunda yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının kayıp olabileceğine de değinen Hacıyev "Ermenistan, toplu katliama uğrayan Azerbaycanlıların gömüldüğü toplu mezarların yeri hakkında bilgi vermeyi reddetmektedir." dedi.
Hacıyev, şöyle devam etti:
"Bir devletin uluslararası hukuka aykırı her eylemi, uluslararası hukuk uyarınca o devletin uluslararası sorumluluğunu gerektirir. Ermenistan Cumhuriyeti, Hocalı soykırımı ve Azerbaycan'a yönelik diğer haksız eylemlerden dolayı devlet sorumluluğu taşımaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti, 30 yıllık askeri işgal ve özellikle Hocalı soykırımı için Azerbaycan halkından ve devletinden henüz özür dilememiştir."
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