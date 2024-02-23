Hocalı’da toplu mezar bulundu

Ermenistan'ın askeri saldırısı sonucunda yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının kayıp olabileceğine de değinen Hacıyev "Ermenistan, toplu katliama uğrayan Azerbaycanlıların gömüldüğü toplu mezarların yeri hakkında bilgi vermeyi reddetmektedir." dedi.



Hacıyev, şöyle devam etti:



"Bir devletin uluslararası hukuka aykırı her eylemi, uluslararası hukuk uyarınca o devletin uluslararası sorumluluğunu gerektirir. Ermenistan Cumhuriyeti, Hocalı soykırımı ve Azerbaycan'a yönelik diğer haksız eylemlerden dolayı devlet sorumluluğu taşımaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti, 30 yıllık askeri işgal ve özellikle Hocalı soykırımı için Azerbaycan halkından ve devletinden henüz özür dilememiştir."

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