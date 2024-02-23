Hocalı’da toplu mezar bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Hocalı’da bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Hacıyev, “Belki de 26 Şubat 1992'de işlenen Hocalı soykırımının yıldönümünde, bu isimsiz ve masum sivil kurbanların kalıntılarının bulunması ilahi bir adalettir.” dedi.

Hocalı’da toplu mezar bulundu
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anılıyor: Hocalı Katliamı nedir, ne zaman oldu?

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anılıyor: Hocalı Katliamı nedir, ne zaman oldu?

Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün yaptığı açıklamada 26 Şubat Hocalı katliamının yıl dönümü öncesi Hocalı’da bir toplu mezar daha bulunduğunu belirtti.

“Hocalı'da bir toplu mezar daha bulundu. Belki de 26 Şubat 1992'de işlenen Hocalı soykırımının yıldönümünde, bu isimsiz ve masum sivil kurbanların kalıntılarının bulunması ilahi bir adalettir." diyen Hacıyev, kimliklerin DNA analiziyle belirleneceğini dile getirdi.

Hocalı’da toplu mezar bulundu - 1

Ermenistan'ın askeri saldırısı sonucunda yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının kayıp olabileceğine de değinen Hacıyev "Ermenistan, toplu katliama uğrayan Azerbaycanlıların gömüldüğü toplu mezarların yeri hakkında bilgi vermeyi reddetmektedir." dedi.

Hacıyev, şöyle devam etti:

"Bir devletin uluslararası hukuka aykırı her eylemi, uluslararası hukuk uyarınca o devletin uluslararası sorumluluğunu gerektirir. Ermenistan Cumhuriyeti, Hocalı soykırımı ve Azerbaycan'a yönelik diğer haksız eylemlerden dolayı devlet sorumluluğu taşımaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti, 30 yıllık askeri işgal ve özellikle Hocalı soykırımı için Azerbaycan halkından ve devletinden henüz özür dilememiştir." 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...