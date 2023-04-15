Hollanda 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni verecek

Hollanda hükümeti, dayanılamaz derecede acı çeken ve iyileşme umudu olmayan 12 yaşından küçük çocuk hastalara ötanazi hakkı tanımaya hazırlanıyor.

Hollanda 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni verecek
Ötanazi nedir? (Ötanazi hangi ülkelerde yasal?)

Ötanazi nedir? (Ötanazi hangi ülkelerde yasal?)

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'da uzmanlar yaşamın son evresinde bakım ve tedavinin yetersiz kaldığı, 12 yaşın altındaki çocuklara ölüm hakkı verilmesini önerdi.

Sağlık Bakanlığı, hekim örgütlerinin de onayını alarak bir yasal düzenleme hazırladı.

Düzenlemeye göre, ötanazi hakkı, öngörülebilir bir gelecekte ölmesi beklenen çocukları kapsayacak.

Çocuğun karar veremeyeceği durumlarda, hem anne hem de babasının aynı fikirde olması gerekecek.

Hastanın doktoru da, ötanazi kararı vermek için en az bir bağımsız hekime danışmak zorunda olacak.

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partinin de üzerinde anlaştığı yasal düzenlemenin bakanlar kuruluna sunulması bekleniyor.

Portekiz Meclisi'nden ötenazi kararı

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