Temmuz ayında ilişkileri normalleştirme kararı alındığnda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşının ekim ayında Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.
O ziyaretin tarihi netleşti. Hollandalı Bakan Blok 3 Ekim'de Ankara'da olacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ikili ilişkilerin tam olarak normalleştirilmesi için atılacak adımlar, ticaret hacminin yükseltilmesi gibi başlıkları ele alınacak.
Kısa bir süre önce iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini atamış, büyükelçiler Lahey ve Ankara'ya gitmişti.
Hollanda ile ilişkiler Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandumu öncesi gerilmişti.
Kampanyaya izin vermeyen Hollanda hükümeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına izin vermemiş, Almanya'dan Hollanda'ya geçen dönemin aile bakanı ülkeden gönderilmişti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok Türkiye'ye geliyor
NTV HaberDünya
Türkiye ile Hollanda arasında ilişkilerin normalleşmesinin ardından bu ülkeden en üst düzey ziyaret çarşamba günü yapılacak. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok 3 Ekim'de Türkiye'de olacak.
Temmuz ayında ilişkileri normalleştirme kararı alındığnda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşının ekim ayında Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.