Hollanda Kralı sosyal mesafeye uymadı, hükümet tepki gösterdi

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Hollanda'nın 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, ülkenin en güzel süslenen "turuncu sokağı" olarak bilinen Lahey'deki Marktweg'i ziyaret etti.



Baştan sona turuncu bayrak ve flamalarla süslenen sokakta mahalle sakinleri ile konuşan ve el sıkışan Kral, Hollanda hükümeti tarafından zorunlu hale getirilen 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı.

BBC'nin haberine göre Hollanda Tıbbi Bakım Bakanı Tamara van Ark, sosyal mesafe zorunluluğunun boşuna konulmadığını belirterek, kuralların tüm Hollandalılar için geçerli olduğuna dikkati çekti.

"ÖRNEK OLMAK GİBİ BİR İŞLEVİ YOK"

Kral'ın örnek olmak gibi bir işlevi bulunduğunu vurgulayan van Ark, "Belki yoğun ilgi ve coşkudan böyle oldu ama tekrar hatırlatmakta fayda var, sosyal mesafe kuralına bağlı kalmalıyız. Kuralların konulmasının bir nedeni var" dedi.



Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus da, Hollanda Kraliyet Ailesi üyeleri için kurallarda bir istisna olmadığını vurguladı.



Sağlık Bakanı Hugo de Jonge 1.5 metrelik sosyal mesafenin herkesin yararına olduğunu söyledi.



Bunu korumanın bazen kolay olmadığını belirten Hollandalı bakan, "Ama bu iyi değil, gerçekten bir süre bu kuralı korumamız gerekiyor" diye konuştu.



Eğitim Bakanı Ingrid van Engelshoven ise "Birbirimizi çok fazla yargılamamız gereksiz. Sonuçta o da bir insan" dedi.

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