Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

Hollanda'da corona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı.

Alınan kararla evlere alınabilecek misafir ve dışarda bir araya gelme sayısında da sınır kalktı.



Sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda ise maske takılmasına devam edilecek.



Kafe, restoran ve lokantalar mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla Covid-19 öncesi açılış ve kapanış saatlerini uygulayabilecek.



EVDEN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI



Evden çalışma zorunluluğu kısmen kalktı. Mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla çalışma saatlerinin yarısında ofisler kullanılabilecek.



Eğlence sektörünün normal çalışma saatlerine dönmesinin yanı sıra sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.



AMATÖR SPOR MÜSABAKALARINA SEYİRCİ ALINABİLECEK



Alkol satışı yapan yerlerin kapanış saati kısıtlaması son bulurken amatör spor müsabakalarına seyirci alınacak.



Sinema, tiyatro, konferans, etkinlik ve düğün salonları mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kapasitesinin tamamını kullanabilecek.