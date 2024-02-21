Hollanda'da köprü çöktü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hollandalı yetkililer, Hollanda'da inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu en az iki kişinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hollanda'da köprü çöktü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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'da inşaat halindeki bir köprü çökerek 2 kişinin ölmesine ve 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bölgesel güvenlik yetkilisi, sosyal medya hesabında "Köprü inşaatı sırasında bir meydana geldi. Ne yazık ki olay iki ölümle sonuçlandı. İki kişi de yaralandı" diye yazdı.

Yetkililer daha önce ülkenin doğusundaki Lochem'de yapım aşamasında olan köprünün bir kısmının çöktüğünü açıklamıştı.

Başlangıçta üçü ağır olmak üzere dört yaralının olduğu bilgisini vermişlerdi. Ölen iki kişinin toplam ölü sayısının bir parçası olup olmadığı belli değil.

Yerel gazete, olay kaza meydana geldiğinde işçilerin köprü kemerlerini kaldırmakta olduğunu söyledi.

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