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Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi.
HOLLANDA POLİSİ: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR
Hollanda polisi, saldırının bir tramvayın içinde gerçekleştiğini ve terör saldırısı olabileceğini duyurdu.
YARALILAR VAR
Olayda birden fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Bölge, polis tarafından kordon altına alındı. Olay yerine helikopter ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.
Görgü tanıkları yerde yatan bir kadın gördüklerini ve birkaç kişinin koşarak olay yerinden uzaklaştığını söyledi.
Bu arada Hollanda Başbakanı kabineyi acil topladı.