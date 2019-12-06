Hollanda'da Türkiye kökenli kadın öldürüldü

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir süpermarketin fırın bölümünde çalışan Hafize Ş. perşembe sabahı evinde bıçaklanarak öldürüldü.

İhbar üzerine eve giden polis, 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Hafize Ş.'nin cansız bedenini buldu.



Konyalı olan Hafize Ş.'nin ölümüyle ilgili olarak eşi Mesut Ş. gözaltına alındı.



Ailenin üst komşusu sabah erken saatlerde alt kattaki daireden bağırış sesleri geldiğini belirterek, sık sık kavga sesleri duyduklarını söyledi.



Ekim ayında da Hollanda'nin Lahey kentinde 39 yaşındaki Sezgül Yıldız adlı Türkiye kökenli kadın öldürülmüştü. Polisin olayla ilgili bir erkek zanlıyı gözaltına aldığı bildirildi.