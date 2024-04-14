Hollanda'dan Ortadoğu değerlendirmesi | "En güçlü ifadelerle" kınıyoruz

Hollanda geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortadoğu'daki durumu Hollanda Ulusal Güvenlik Konseyinde görüştüklerini belirtti.



Rutte, "Hollanda, İran'ın tehlikeli ve pervasız saldırılarını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



İsrail'in, İran'dan gelen saldırıları etkili şekilde püskürtebilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rutte, "İsrail'in güvenliği daha fazla tehdit altına girmemelidir." görüşünü paylaştı.



Saldırıların bölgesel tırmanışa sebep olmaması gerektiğini vurgulayan Rutte, "Bölgesel tırmanışın önlenmesi elzemdir. Durumu oldukça yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.



İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.



İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.



İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.



İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.





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