Hükümetler değişti, Brezilya ve Kolombiya'da ağaç kaybı azaldı

YARI YARIYA DÜŞTÜ



Kolombiya da birincil orman kaybında 2022'ye kıyasla neredeyse yarı yarıya bir düşüş yaşadı.



Gözlemciler, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun politikalarının düşüşte önemli bir rol oynadığını belirtiyor.



WRI Kolombiya'dan Alejandra Laina, "Kolombiya'daki ormansızlaşma hikayesi karmaşık ve ülkenin siyasetiyle derinlemesine bağlantılı, bu da 2023'teki tarihi düşüşün özellikle güçlü olmasını sağlıyor" dedi.



Laina, şunları ekledi: "Kuşkusuz ki son hükümet eylemleri ve toplulukların taahhütleri, Kolombiya'nın ormanları üzerinde derin etkiler yarattı. Mevcut barış görüşmelerinde yer alanları, bu verileri daha fazla ilerleme kaydetmek için bir kalkan olarak kullanmaya teşvik ediyoruz."



Ancak, ağaç kaybı konusundaki durum diğer yerlerde hala kötü.



Bolivya, üst üste üçüncü yıl rekor bir kayıp yaşadı ve bu rakam 2022'ye göre yüzde 27 arttı. Bu kaybın yaklaşık yarısı, sıcak hava nedeniyle insanlar tarafından başlatılan yangınların ormanlara yayılmasıyla gerçekleşti.



Ayrıca Laos ve Nikaragua'da da belirgin artışlar görüldü, bunun başlıca nedeninin ise tarımsal genişleme olduğu kaydedildi.

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