Hükümetler değişti, Brezilya ve Kolombiya'da ağaç kaybı azaldı

Brezilya ve Kolombiya'daki tropikal ormanlarda, alınan politik önlemler sonucunda ağaç kaybı ciddi derecede azaldı.
Araştırmacılar, iki ülkede, yeni hükümetlerin çevreyi önceliklendirdiğini belirtti.
Brezilya Amazonu'ndaki ağaç kayıplarının yüzde 39 azaldığı bildirildi.
Ancak, Bolivya, Laos ve Nikaragua'daki artan ağaç kesimi ve yangınların, bu kazanımların birçoğunu yok ettiği kaydedildi.
Kanada'daki orman yangınları nedeniyle küresel kayıplar yüzde 25 beş arttı.
BBC'nin aktardığına göre Kanada'da meydana gelen yoğun ve uzun süren orman yangınları, 2023 yılında bir önceki yıla göre 5 kat daha fazla ağaç kaybına yol açtı.
Kuzey orman bölgelerindeki yangınlar, orman kesimi konusundaki yıllık verileri yayınlayan Maryland Üniversitesi GLAD Laboratuvarı ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) analistlerine göre, genel global ağaç örtüsü kaybı üzerinde büyük bir etkiye sahip.
Ancak bu araştırmacılar için tropikal bölgelerdeki olgun yağmur ormanlarının kasıtlı olarak temizlenmesi, iklim değişikliği söz konusu olduğunda en kritik önlem olarak kabul ediliyor.
BİR YILDA YÜZDE 36 AZALDI
2023 yılında, tropik bölgelerde 3, 7 milyon hektarlık orman kaybı yaşandığı ve bunun da dakikada 10 futbol sahasına eşdeğer olduğu aktarıldı.
Bu kayıpların, Brezilya ve Kolombiya olmasaydı çok daha yüksek olacağı belirtildi. Yeni analize göre, her iki ülkede de siyasi önlemlerin ağaç kesimine önemli bir etkisi oldu.
Brezilya'da geçen yıl göreve gelen Başkan Luiz Inacio Lula da Silva, ağaç kayıplarıyla mücadele etmeyi ve 2030'a kadar ormansızlaşmayı sona erdirmeyi vaat etmişti.
Bu kapsamda 2023 yılında Brezilya'da birincil orman kayıplarında 2022'ye göre yüzde 36'lık bir düşüş yaşandı.
Brezilya, 2022 yılında tüm tropikal orman kaybının yüzde 43'ünden sorumlu olduğundan, bu azalmanın önemli olduğuna dikkat çekildi.
YARI YARIYA DÜŞTÜ
Kolombiya da birincil orman kaybında 2022'ye kıyasla neredeyse yarı yarıya bir düşüş yaşadı.
Gözlemciler, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun politikalarının düşüşte önemli bir rol oynadığını belirtiyor.
WRI Kolombiya'dan Alejandra Laina, "Kolombiya'daki ormansızlaşma hikayesi karmaşık ve ülkenin siyasetiyle derinlemesine bağlantılı, bu da 2023'teki tarihi düşüşün özellikle güçlü olmasını sağlıyor" dedi.
Laina, şunları ekledi: "Kuşkusuz ki son hükümet eylemleri ve toplulukların taahhütleri, Kolombiya'nın ormanları üzerinde derin etkiler yarattı. Mevcut barış görüşmelerinde yer alanları, bu verileri daha fazla ilerleme kaydetmek için bir kalkan olarak kullanmaya teşvik ediyoruz."
Ancak, ağaç kaybı konusundaki durum diğer yerlerde hala kötü.
Bolivya, üst üste üçüncü yıl rekor bir kayıp yaşadı ve bu rakam 2022'ye göre yüzde 27 arttı. Bu kaybın yaklaşık yarısı, sıcak hava nedeniyle insanlar tarafından başlatılan yangınların ormanlara yayılmasıyla gerçekleşti.
Ayrıca Laos ve Nikaragua'da da belirgin artışlar görüldü, bunun başlıca nedeninin ise tarımsal genişleme olduğu kaydedildi.
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