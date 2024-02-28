Husiler, su altı kablolarını hedef aldıklarını yalanladı

VERİ TRAFİĞİNİN YÜZDE 17'Sİ KIZILDENİZ'DE



Kızıldeniz'in yatağı boyunca uzanan on altı küçük fiber optik hat, Avrupa'yı Hindistan ve Doğu Asya'ya bağlayan ana hatlar da dahil olmak üzere tüm uluslararası veri trafiğinin yaklaşık yüzde 17'sini taşıyor.



Aralarında Asya-Afrika-Avrupa 1 (AAE-1), TGN Atlantic, Europe India Gateway ve Seacom sisteminin de bulunduğu dört büyük telekom ağına ait kabloların son aylarda hasar gördüğü bildirildi.



Hasarın nedeni tespit edilemedi ve bu kablolarda doğal hasar nispeten düzenli olarak meydana geliyor.



İsrail basınında çıkan haberlerde, hasarın Husi eylemlerine atfedilmesine karşın, Yemen'in Husi kontrolündeki iletişim bakanlığı olayla ilgisi olduğunu reddetti.



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Seacom, Mısır ile Kenya arasındaki kablonun 24 Şubat'ta kesildiğini doğruladı ve soruşturma yürütüyor.



Bu hatların bazıları, dalgıçların erişebileceği sığ derinliklerde bulunuyor.



Yemen hükümeti, bu ayın başlarında bu deniz altı kablolarına yönelik potansiyel Husi tehdidi konusunda bir uyarı yayınladı ve bunu geçmişte telekom operatörleriyle görüştüğü bildirildi.



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