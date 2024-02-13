Kızıldeniz krizi gıdaya sıçradı: Çay kıtlığı kapıda

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇAY İHRACATÇILARINDAN



İhracat ve Uluslararası Ticaret Enstitüsü'ne (IEIT) göre işlenmemiş çay, işlenmek ve paketlenmek üzere İngiltere'ye gönderiliyor ve bu da İngiltere'nin dünyanın en büyük 10'uncu ihracatçısı olmasına yardımcı oluyor.



Büyük süpermarket gruplarını temsil eden İngiliz Perakende Konsorsiyumu'nun gıda ve sürdürülebilirlik direktörü Andrew Opie, "Bazı siyah çay üretim hatlarında geçici bir kesinti var, ancak perakendeciler önemli zorluklar beklemediğinden tüketiciler üzerindeki etkisi minimum düzeyde olacak" diye konuştu.



İngiltere'de bir sektör kaynağı, birkaç gecikme olmasına rağmen büyük bir eksiklik beklemediklerini söyledi.



IEIT genel müdürü Marco Forgione, çayın "tedarik zinciri krizine yakalanan birçok üründen ilki" olabileceğini söyledi.



Güney Afrika'nın Ümit Burnu çevresindeki alternatif nakliye rotası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden geçişe kıyasla yolculuğa 10-14 gün daha ekleyebiliyor.

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