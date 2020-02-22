Hüsnü Mübarek’in oğullarına 'borsa manipülasyonu' davasında beraat

Mısır mahkemesi, kamuoyunda "borsada manipülasyon" olarak bilinen davada yargılanan devrik lider Hüsnü Mübarek’in oğulları Ala ve Cemal Mübarek'in yanı sıra 7 kişi hakkında beraat kararı verdi.



Mısır'ın yerel basınında yer alan haberlere göre, Kahire Ceza Mahkemesinde bugün Mübarek’in oğulları Ala ve Cemal'in "borsada manipülasyon" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması yapıldı.



Duruşmada mahkeme, Mübarek’in oğulları Ala ve Cemal Mübarek hakkında beraat kararı verdi.



Mısır'da 2012 yılında Mübarek'in oğulları, 7 iş adamı ve Mısır Ulusal Bankasının eski yönetim kurulundan 2 kişi, bankanın satışından 140 milyon dolar haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti.



Mahkeme, 20 Eylül 2018'deki duruşmada Ala ve Cemal Mübarek'in tutuksuz yargılanmasına ve mali teminatla salıverilmesine hükmetmişti.