İdlib'de Türk askerine saldırıya dünyadan tepki

İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısı tepkilere neden oldu.



ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Açıklamada, "NATO müttekimiz Türkiye'nin yanındayız. Esad rejimi, Rusya ve İran destekli güçler saldırılara derhal son vermeli" ifadeleri kullanıldı.



Bakanlık yetkilileri, sahadan gelen haberlerle ilgili Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.



Açıklamada, "Türkiye'ye bu krizde en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz" denildi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esad rejiminin saldırısını kınadı. Saldırılara son verilmesi gerektiğini belirtti.



Uluslararası hukuka işaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres de, İdlib'deki çatışmaların artmasıyla ilgili "ciddi kaygı" duyduğunu belirtti.

Ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, bölgede saldırıların artmasının siviller için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.



Avrupa Parlamentosu'ndan da İdlib saldırısı sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesaji geldi.



Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini açıkladı.



Amor, "Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz" ifadelerini kullandı.



Amor, Avrupa Birliği'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu belirterek, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.



ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison da saldırıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olduğunu vurgulayan ABD Büyükelçisi Hutchison saldırı sonrası NATO müttefikleri arasında 5'inci maddeyle ilgili bir görüşme yapılıp yapılmadığına dair soruyu, "Şu anda hayır" diye cevapladı.



ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham da, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi. Graham, "İdlib'de insani krizin önüne geçilmeli" dedi.



İdlib'in Esad rejimi, İran ve Rusya tarafından yok edildiğini söyleyen Graham, bölgedeki durumun on yıllardan beri yaşanan en büyük insani felaket olduğuna dikkat çekti.



Graham, "Uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu ölümden kurtarmak için idlib'de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

