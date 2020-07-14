İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı

SON DAKİKA HABERİ: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi.

NTV Haber 14.07.2020 - 11:27 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 11:51

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı

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İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ortak askeri devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.

Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir."

Reuters haber ajansı Rus kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 3  Rus askerinin yaralandığını duyurmuştu. 

TÜRKİYE - RUSYA ORTAK ASKERİ DEVRİYELERİ

Türkiye ve Rusya, İdlib ateşkes mutabakatının ardından ortak askeri devriyelere başlamıştı. 

İlk devriye 15 Mart tarihinde M4 karayolunda yapılmıştı. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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