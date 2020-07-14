İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı

Son dakika haberi!

İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ortak askeri devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.



Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir."



Reuters haber ajansı Rus kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 3 Rus askerinin yaralandığını duyurmuştu.



TÜRKİYE - RUSYA ORTAK ASKERİ DEVRİYELERİ

Türkiye ve Rusya, İdlib ateşkes mutabakatının ardından ortak askeri devriyelere başlamıştı.

İlk devriye 15 Mart tarihinde M4 karayolunda yapılmıştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...