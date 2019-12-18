İdlib'den son 24 saatte 12 bin sivil Türkiye sınırına geldi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, Esad rejimi askerleri ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 12 bin sivilin evlerini terk ettiğini söyledi.



Hallaj saldırıların yoğunlaşması nedeniyle göç rakamlarının arttığına dikkat çekti.



Hallaj saldırılar sonucu İdlib'de kasım ayından bu yana yaklaşık 110 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti.



Kaçan sivillerin büyük bir kısmı Türkiye sınır hattına yakın bölgelere sığınıyor.

