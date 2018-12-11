ABD'nin California eyaletinde yaşayan ve Los Angeles'taki St. James Katolik okulunda çalışan Mary Margaret Kreuper ve Lana Chang isimli iki rahibe, çalıştıkları okuldan 500 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 600 bin TL) değerindeki parayı 10 yıl boyunca çaldıklarını itiraf etti.



Okul ücreti, bağışlar ve diğer ödemelerle yarım milyon doları bulan bu meblağyı Los Angeles Başpiskoposluğu, rutin bir denetim esnasında tesadüfen fark etti.



Olay, okul papazı Michael Meyers tarafından geçtiğimiz günlerde ailelere yazılan bilgilendirme mektubuyla ortaya çıktı.



BU YILIN BAŞINDA EMEKLİ OLMUŞLARDI



Bu yılın başında okuldan emekli olan iki rahibeden Mary Margaret Kreuper, emekli olana dek 29 yıl boyunca okul müdürü olarak görev almıştı. Chang ise 20 yıldır okulda öğretmendi.

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