İklim aktivistleri Berlin'in sembolik Brandenburg Kapısı'nda gösteri yaptı

Berlin'in en önemli turistik merkezi olan tarihi Brandenburg Kapısı'nın üstüne tırmanan "Son nesil" adlı çevreci grup üyeleri "Herkes için hayatta kalmak istiyoruz" yazılı pankart astı.



Eyleme katılan aktivistler daha sonra megafonla slogan attı. Grup üyeleri iklim değişikliğine karşı daha kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.



Eylem nedeniyle çok sayıda polis Brandenburg Kapısı'na gelerek eylemcileri tarihi yapının üzerinden indirmeye çalıştı.

Eylemin özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılışının 28. yıl dönümünde gerçekleştirilmesi dikkat çekti.



"Son nesil" grubu son dönemde yol kapatma ve sanat eserlerinin üzerine gıda atma gibi eylemleri nedeniyle eleştiriliyor.