İklim aktivistleri, bu kez de Goya'nın tablolarını hedef aldı

İklim aktivistleri, bu sefer Van Gogh tablolarını hedef aldı.



Olay İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan Prado Müzesi'nde yaşandı. 2 aktivist, iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla kendilerini Goya'nın en iyi bilinen iki eseri olan "Giyinik Maya" ve "Çıplak Maya" adlı tablolarına yapıştırdı.

"Futuro Vegetal" adlı grubun üyesi eylemciler, 2 tablonun asılı olduğu duvara, Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen sıcaklık artışı sınırına istinaden "bir buçuk derece" yazdı.

Grup Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendimizi Goya'nın tablolarına yapıştırdık. Birleşmiş Milletler geçen hafta, 2016 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen, sıcaklık artışının 1,5 derece sınırının altında tutulmasının imkansız olduğunu kabul etti. Değişime şimdi ihtiyacımız var" yazdı.

ÇIPLAK MAYA TABLOSU

Çıplak Maya, Francisco de Goya'nın 1790 ile 1800 yılları arasında tamamladığı tahmin edilen tablosudur. Madrid'deki Prado Müzesi'nde sergilenen eseri Goya'nın İspanyol engizisyonunun çıplak kadın resimlerinin yapılmasını yasakladığı bir dönemde, İspanya başbakanı Manuel de Godoy'un isteği üzerine yaptığı biliniyor. Ünlü ressam bu çalışmasında, üzerinde yastıklar olan yatakta uzanmış çıplak bir kadını betimledi. Bu tablo on dokuzuncu yüzyıl romantizmindeki erotik imgelemin mihenk taşlarından biri oldu.