İklim değişikliği balıkların küçülmesine neden oluyor

Tokyo Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle balıkların küçüldüğünü ortaya koydu.



Araştırmacılar 1978 ile 2018 yılları arasında toplanan uzun vadeli verilere bakarak uskumru, hamsi ve sardalye dahil 13 balık türünün bireysel ağırlığını ve genel biyokütlesini analiz etti.



1982 ile 2014 arasındaki deniz suyu sıcaklık verileri de okyanusun yüzeyindeki ve yüzey altındaki değişikliklerin bir etki yaratıp yaratmadığını görmek için incelendi.



Sonuçlar, ilki 1980'lerde ve diğeri 2010'larda olmak üzere balıkların vücut ağırlığında iki dönem azalma olduğunu gösterdi.

İklim değişikliğinin bedeli: Şubat ayında sıcaklık rekorları kırıldı Haberi Görüntüle OKYANUSUN ISINMASI YİYECEK REKABETİNİ ARTIRIYOR



Analizler, iklim değişikliğinin okyanusu ısıtmasının yiyecek için daha fazla rekabete yol açtığını çünkü daha serin, besin açısından yoğun suyun yüzeye çıkamadığını ortaya çıkardı.



Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Shin-ichi Ito, "Yüksek sıcaklıklarla okyanusun üst katmanı daha tabakalı hale geliyor. Önceki araştırmalar, daha büyük planktonların yerini daha küçük planktonlara ve denizanası gibi daha az besleyici jelatinimsi türlere bıraktığını gösterdi" dedi.



Diğer çalışmalarda iklim değişikliklerinden balık göçünün de etkilendiği gösterildi. Bu da balık etkileşimini ve kaynaklar için rekabeti etkiliyor. Küresel ısınma insan ömrünü 6 ay kısaltabilir Haberi Görüntüle KÜRESEL ISINMA DURMAZSA BALIĞIN KALİTESİ DÜŞECEK



Araştırmayı yöneten Profesör Ito, "İklim kaynaklı koşulların artan etkisi göz önüne alındığında, balık stokları eskisinden farklı şekilde yönetilmeli" açıklamasında bulundu.



Küresel ısınma durdurulamazsa balığın kalitesi düşebilir. Dolayısıyla sağlıklı bir okyanusun ve lezzetli balıkların tadını çıkarabilmemiz için harekete geçmemiz gerekiyor.﻿​ NTV’yi sosyal medyadan takip edin