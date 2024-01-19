Küresel ısınma insan ömrünü 6 ay kısaltabilir

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİR HALK SAĞLIĞI KRİZİ



Bangladeş'teki Shahjalal Üniversitesi ve ABD'deki Yeni Sosyal Araştırma Okulu'ndan araştırma sorumlusu Amit Roy, "İklim değişikliğinin milyarlarca kişinin refahına yönelik oluşturduğu küresel tehdit, bunu bir halk sağlığı krizi olarak ele almanın acil gerekliliğinin altını çiziyor." ifadelerini kullandı.



Doçent Doktor Roy çalışma için 1940'tan 2020'ye kadar 191 ülkenin ortalama sıcaklık, yağış ve yaşam beklentisi verilerini analiz etti.



Uzman, iklim değişikliğinin genel şiddetini ölçmek için sıcaklık ve yağış döngülerini birleştiren ve türünün ilk örneği olan "bileşik iklim değişikliği endeksi" adını verdiği bir endeks oluşturdu.



Roy, yaptığı açıklamada, "Sonuçlar, iki Fahrenheit derecelik küresel sıcaklık artışının, ortalama insan yaşam beklentisini yaklaşık beş ay ve bir hafta düşüreceğini gösterdi." dedi.



Dünya genelinde ortalama yaşam süresi 1960 ile 2020 arasında 55 yıldan 72 yıla yükseldi. Erkeklerin yaşam süresi 48'den 70'e, kadınların ise 52'den 74'e çıktı.



Uzmanlar yaşam süresinde gözlemlenen bu gelişmenin bol ve besleyici gıdaya, temiz suya, daha iyi hijyene ve gelişmiş tıbbi bakımın yanı sıra antibiyotik ve aşılardaki yeniliklere erişimin kolaylaşması sayesinde olduğunu belirtti. Ancak verilere göre artan yaşam süreleri Covid-19 salgını ile birlikte yeniden düşüş gösterdi.

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