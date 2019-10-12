Washington’da kongre binasi önündeki eyleme katilan ABD'li aktris Jane Fonda elleri kelepçelenerek polis aracına götürüldü.
Eylemde, Fonda’yla birlikte 16 gösterici daha gözaltına alındı. ABD'li oyuncu daha sonra serbest bırakıldı.
Gözaltına alınmadan önce Washington Post’a konuşan Jane Fonda, “Greta’nin söylediği gibi buna bir kriz gibi davranmalıyız, sanki evimiz yanıyormuş gibi hareket etmeliyiz” dedi.
81 yaşındaki Jane Fonda iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla önümüzdeki 14 hafta boyunca her cuma protesto düzenlemeyi planlıyor.
İklim değişikliği eyleminde Jane Fonda'ya gözaltı
NTV HaberDünya
ABD'de iklim değişikliğiyle mücadele eylemine katılan 81 yaşındaki Hollywood yıldızı Jane Fonda polis tarafından gözaltına alındı.
Washington’da kongre binasi önündeki eyleme katilan ABD'li aktris Jane Fonda elleri kelepçelenerek polis aracına götürüldü.