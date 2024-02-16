İklim krizi dev çekirge istilalarına neden olabilir

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden uzmanlar, aşırı rüzgar ve yağmurun daha büyük çöl çekirgesi salgınlarına yol açabileceğini, insan kaynaklı iklim değişikliğinin muhtemelen hava koşullarını zorlayacağını ve daha yüksek salgın risklerine neden olabileceğini söylüyor.



Araştırmacılar bu megasürülerin küresel besin zinciri üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği konusunda uyarıyor.



Araştırma sorumlusu Xiaogang He, "Bu risklerin ele alınamaması, gıda üretim sistemlerini daha da zorlayabilir ve küresel gıda kıtlığı riskinin ciddiyetini artırabilir" dedi.



Çöl çekirgesi, milyonlarca sürü halinde uzun mesafelere seyahat eden ve mahsullere zarar vererek kıtlığa neden olan göçmen bir böcektir.



Bir sürü, bir günde 35 bin kişiyi beslemeye yetecek kadar gıda ürünü tüketebilen ortalama 80 milyon çekirgeden oluşuyor.



Çalışma, ısınan bir iklimde bu çekirge salgınlarının "önlenmesi ve kontrol edilmesinin giderek zorlaşacağını" söyledi.

2,5 MİLYAR DOLARLIK FATURA



Fas ve Kenya gibi özellikle hassas bölgeler yüksek riskli olmaya devam ediyor.



Ancak çekirge habitatları 1985'ten bu yana genişliyor ve 21. yüzyılın sonuna kadar tahminen Batı Hindistan'a doğru en az yüzde beş oranında büyümeye devam edecek.



Büyük çekirge istilalarının büyük mali etkileri olabilir. Dünya Bankası'na göre, Batı Afrika'da 2003'ten 2005'e kadar yaşanan çekirge istilasına müdahale etmek 450 milyon dolardan fazlaya mal oldu.



Çekirge istilasının tahmini olarak 2,5 milyar dolarlık mahsul hasarına yol açtığı belirtildi.