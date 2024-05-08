Air India Express, 90’dan fazla uçuşu iptal etti

Air India Express, 100’den fazla kabin memurunun aniden hastalık izni alması nedeniyle 90’dan fazla uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Air India Express, 90’dan fazla uçuşu iptal etti

merkezli havayolu şirketi Air India Express, 100’den fazla kabin memurunun aniden hastalık izni alması nedeniyle 90’dan fazla uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Air India Express İcra Kurulu Başkanı Aloke Singh yaptığı açıklamada, 100'den fazla kabin görevlisinin son dakikada uçuş görevlerinden önce hastalandıklarını rapor ettiklerini ve bunun da "operasyonları ciddi şekilde aksattığını" söyledi.

Air India Express, uçuşları gerçekleştirmek için tüm kaynaklarını seferber ettiğini ve uçuş programını revize ettiğini belirtirken, hastalık izinleriyle ilgili ayrıntı vermedi.

Air India Express Çalışanları Sendikası (AIXEU) ise yaptığı açıklamada, personelin ücret ve terfilerdeki adaletsizliği protesto amacıyla hastalık izni alarak işe gitmediğini öne sürdü.

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